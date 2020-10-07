نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدينة دبي وأكبر نافورة في العالم “نافورة النخلة” في المقال التالي

عمر شويل - جدة ذي بوينت تستعد خلال الأيام القليلة المقبلة لإطلاق أكبر نافورة على مستوى العالم “نافورة النخلة”. وبالتي ستشكل فارق كبير، وطفرة سياحية في جميرا النخلة، وسَتجذب الكثير من السياح لزيارته، كما ستحقق جميرا النخلة بيها رقماً قياسياً جديداً في موسوعة جينيس، وسيتم هذا في حفل كبير على مرأى ومسمع العالم كله يوم الثاني والعشرين من شهر أكتوبر الجاري.

حفل إطلاق “نافورة النخلة”

كما أعلن أن حفل الإطلاق سَيكون مزدحم بالفقرات الرائعة والترفيهية المميزة، بدأت من الساعة الرابعة عصراً.

كما أن الحفل يتضمن مجموعة كبيرة من العروض الراقصة والدي جي، والموسيقى المتنوعة، والألعاب السحرية والمالية أيضاً، وبعض المسابقات المختلفة لتوفير مزيد من المرح والبهجة على أجواء الحفل.

كما أن التصريحات قد أوضحت أنه سيتم ضخ الماء في النافورة على ارتفاع يبلغ 105 متراً، على مساحة تبلغ أربعة عشر ألف قدماً مربعاً، ذات أنوار رائعة من عدد مصابيح يزيد عن ثلاثة آلاف من المصابيح الايد.

عروض نافورة النخلة

من المقرر أن تقدم “نافورة النخلة” ما يصل إلى عشرين عرض مفصل، بالإضافة إلى 5 عروض مختلف تقدم بشكل يومي مع غروب الشمس في تمام الساعة السابعة مساءًا إلى الثانية عشرة بعد منتصف الليل.

وكل هذا الوقت تقدم النافورة عرض يستمر لمدة ثلاثة دقائق، كل نصف ساعة، تتراقص فيه أعمدة المياه على أنغام الموسيقى المختلفة من الكلاسيكية، والشعبية، والخليجية، والبوب أيضاً.

كما صرح (الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي الخاصة بِالمهرجانات) السيد “أحمد الخاجة ” أن نافورة النخلة تعتبر إضافة جديدة مميزة إلى قوائم المعالم السياحية الشهيرة في مدينة دبي.

وهذا على مستوى العالم كله، كما أكد أنها سَتصبح محور هام جذب المزيد من الزوار، والسياح وكذلك السكان أيضاً، مما يزيد من مكانة وأهمية جزيرة النخلة.

وكذلك ذي بوينت أيضاً كَمنطقة سياحية مختلفة واستثنائية، يأتي إليها السياح من كافة أنحاء العالم للاستمتاع بمشاهدة أكبر نافورة على مستوى العالم كله، وكذلك الاستمتاع بالعروض الترفيهية، واكبر مولات التسوق، والمطاعم الكبيرة والشهيرة.

كما أوضح المدير التنفيذي “لِنخيل مولز” السيد عمر خوري فخر الشركة بالاستعداد لإطلاق “نافورة النخلة” في ضوء الاحتفال بعودة الحيوية لمدينة دبي، وكذلك إقامة العديد من المناطق السياحية الجديدة في جميرا النخلة.