استطلاع: 80 % من الأردنيين يرون أن الأمور تسير في الاتجاه السلبي

دوت الخليج :- نفذ مركز الدراسات الاستراتيجية بالجامعة الأردنية، استطلاعه السادس والعشرون من ضمن سلسلة استطلاعات "المؤشّر الأردني- نبض الشارع الأردني" خلال الفترة من 30-5102020، على عينة ممثلة للمجتمع الأردني ومن المحافظات كافة.
وركز الاستطلاع على القضايا التي تشغل الرأي العام الأردني وأهمها مطعوم فيروس كورونا والتعليم عن بعد والانتخابات.
وتاليا نتائج الاستطلاع:⦁ الغالبية العظمى من الأردنيين (80%) يرون أن الأمور في الأردن تسير في الاتجاه السلبي، فيما يرى (7%) فقط أن الأمور تسير في الاتجاه الإيجابي، وأفاد (16%) أنهم لا يعرفون إذا ما كانت الأمور تسير في الاتجاه الإيجابي ام في الاتجاه السلبي.⦁ تثق الغالبية العظمى من الأردنيين (72%) بالمطاعيم التي تعطى في الأردن من أجل الامراض الوبائية (مثل: الجدري، الحصبة، الانفلونزا الموسمية،... الخ)، ويعتقد (60%) منهم أنها آمنة وفعالة.
⦁ (86%) من الأردنيين يعرفون عن مطعوم الانفلونزا الموسمي والذي يعطى لتجنب أو/وتخفيف الإصابة بالأنفلونزا في فصل الشتاء.
⦁ الغالبية العظمى من الأردنيين (95%) يعرفون عن انه قد يتوفر قريباً مطعوم لفيروس كورونا من شركات مختلفة في دول متعددة.⦁ فقط (16%) من الأردنيين يعتقدون أن اللقاحات ضد فيروس كورونا ستكون آمنة وفعالة، فيما يعتقد (36%) أنها لن تكون آمنة وفعالة، وأفاد غالبية الأردنيين (48%) بأنهم لا يعرفون عن مدى فعالية وأمان اللقاحات ضد فيروس كورونا.
⦁ أكثر من نصف الأردنيين (51%) يرفضون اخذ المطعوم ضد فيروس كورونا في حال تم توفيره، فيما سيقوم بأخذ المطعوم فقط ربع الأردنيين (25%)، وأفاد (24%) أنهم لا يعرفون.
⦁ عدم ثقة الأردنيين بمطعوم فيروس كورونا هو السبب الرئيسي في عدم اخذهم له (65%)، فيما كان السبب الرئيسي الثاني هو اعتقادهم بخطورة المطعوم (18%).
⦁ غالبية الأردنيين (64%) يرون أن الخدمات المقدمة من المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية تراجعت نتيجة تركيز عمل هذه المستشفيات والمراكز على مكافحة فيروس كورونا.
⦁ أكثر من نصف الأردنيين (55%) راضون بدرجة كبيرة ومتوسطة عن أداء فرق التقصي التي تعمل على جمع العينات المتعلقة بفيروس كورونا.
⦁ تشديد العقوبات على غير الملتزمين بإجراءات السلامة العامة والتباعد الجسدي هو الحل الأمثل لوقف انتشار فيروس كورونا حسب اعتقاد (43%) من الأردنيين، فيما يعتقد (27%) أن الحل هو الحظر الشامل، ويعتقد (12%) ان أخذ اللقاح عند توفره هو الحل الأمثل لوقف انتشار الفيروس.
⦁ غالبية الأردنيين (52%) مع عودة جميع الطلبة الى الصفوف المدرسية ومع أن يكون التعليم بنظام التناوب، و(17%) فقط يؤيدون عودة الطلبة من الصفوف الخامس وحتى الصف الحادي عشر وأن يقتصر ذلك على المواد الأساسية، وتقليل وقت الحصص، بالإضافة الى ما هو معمول به حالياً.
⦁ الغالبية العظمى من الأردنيين (74%) يعرفون عن قرار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بتعديل إجراءات واسس قبول الطلبة في الجامعات اعتباراً من العام القادم والمتعلق بامتحان التوجيهي وامتحان القبول الجامعي، و(50%) منهم لا يؤيد هذا القرار.
⦁ نصف الاردنيين (50%) أكدوا بأنهم لن يشاركوا في الانتخابات النيابية المقبلة، في حين أن (28%) فقط أكدوا مشاركتهم في الانتخابات النيابية المقبلة في حال تم اجرائها.
⦁ (40%) من الأردنيين لن يشاركوا في الانتخابات المقبلة بسبب عدم ثقتهم بالبرلمان، ولن يشارك (23%) بسبب عدم ثقتهم بنزاهة الانتخابات، و(15%) بسبب عدم وجود مرشح كفؤ.⦁ لن يؤثر الوضع الوبائي على قرار (61%) من الأردنيين في المشاركة في الانتخابات المقبلة.⦁ يعتقد أكثر من نصف الأردنيين (55%) أن صوتهم له تأثير على نتائج الانتخابات.
⦁ يتابع ربع الأردنيين (25%) مرشحي دوائرهم الانتخابية على مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك، تويتر، انستغرام، واتس اب).
⦁ (44%) من الأردنيين وصلتهم منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك، تويتر، انستغرام، واتس اب) من المرشحين الذين ينون الترشح في دوائرهم الانتخابية.
⦁ غالبية الأردنيين (61%) لا يعتقدون بقدرة الهيئة المستقلة للانتخاب على ضبط إجراءات الوقاية الصحية والتباعد الجسدي يوم الاقتراع.
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