الاردن : وزير الصحة يعترف بأخطاء وقعت في عينات وأسماء مصابي كورونا

دوت الخليج :- اعترف وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور سعد جابر بوقوع اخطاء في فحوصات كورونا في السابق .

وقال في تصريحات تبث هذه الأثناء على قناة المملكة وترصدها المدينة نيوز بأن الأخطاء كانت تقع لأننا كنا في البداية نعمل يدويا قبل أن نبدأ بالعمل الألكتروني ضمن قاعدة بيانات علمية .

وعن كيفية وقوع اخطاء في الاسماء ونسب اصابات لغير مصابين وبالعكس قال إنه وبعد زيادة الأصابات فقدنا الكثير من نتائج الفحوصات فوقعت الاخطاء سواء في الاسماء أو في العينات .

المصدر : المدينة نيوز