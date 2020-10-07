أخبار اليمن : شهداء وجرحى بقصف مدفعي على الحالي والتحيتا

دوت الخليج -

شهداء وجرحى بقصف مدفعي على الحالي والتحيتا

استشهد وأصيب 6 مواطنين اليوم، بقصف مدفعي للمرتزقة على مديريتي الحالي والتحيتا بمحافظة الحديدة. شهداء وجرحى بقصف مدفعي على الحالي والتحيتااستشهد وأصيب 6 مواطنين اليوم، بقصف مدفعي للمرتزقة على مديريتي الحالي والتحيتا بمحافظة الحديدة. وأوضح مصدر أمني أن المرتزقة استهدفوا بقذائف مدفعية سوق عزلة السويق بمديرية التحيتا، ما أدى إلى استشهاد مواطن وإصابة 3 آخرين بجروح خطيرة. وأشار المصدر إلى استشهاد امرأة وإصابة مواطن بجروح، جراء قصف مدفعي للمرتزقة على حي الشهداء والدرة بمديرية الحالي.

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