وأفادت وسائل إعلام تركية رسمية، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الفضائية بأن قرار التمديد يهدف إلى القضاء على الهجمات المحتملة ضد أنقرة. وكان البرلمان صادق أمس الثلاثاء على تمديد تفويض المشاركة فى بعثة الأمم المتحدة وعملياتها فى مالى وجمهورية إفريقيا الوسطى، عاما إضافيا، وفى 2 أغسطس 2016، منح البرلمان التركى الحكومة الصلاحية فى المشاركة فى مهمات هذه البعثة، ويتم التجديد بشكل سنوى.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر البرلمان التركى: تمديد إرسال القوات المسلحة إلى سوريا والعراق لمدة عام واحد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.