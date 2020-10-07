بعد البيت الأبيض .. كورونا يصل الأمم المتحدة

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وأعلن المفوض السامى للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندى، الأربعاء، بحسب "العربية"، إصابته بالفيروس المستجد، لافتاً إلى أن أعراضه خفيفة.
وقال غراندى على حسابه فى تويتر: "أنا أعمل مع اللجنة التنفيذية للمفوضية من المنزل حيث يجب أن أعزل نفسى بعد أن أثبتت الاختبارات إصابتى بكوفيد-19، أعانى من أعراض خفيفة، وآمل أن أتعافى بسرعة"، مذكراً بأهمية غسل اليدين والحفاظ على مسافة مع الآخرين وارتداء الكمامات.
يذكر أن الفحوص أظهرت إصابة الرئيس الأمريكى وزوجته وعدد من المساعدين وسياسيين جمهوريين بارزين بكورونا .
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