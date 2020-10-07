 بلجيكا.. إغلاق المقاهي والحانات في بروكسل لمدة شهر 

قررت السلطات البلجيكية، اليوم الأربعاء، إغلاق المقاهي والحانات، بدءا من يوم غد الخميس، في سائر أنحاء منطقة بروكسل، للحد من الانتشار السريع لفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في العاصمة البلجيكية.

وأفادت وكالة "فرانس 24"، مساء اليوم الأربعاء، بأنه من المقرر تطبيق هذا الإجراء لمدة شهر واحد حتى 8 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، فيما يحظر استهلاك الكحول في الأماكن العامة كذلك في 19 بلدية في المنطقة، بحسب السلطات، على أن يسمح للمطاعم بأن تبقى مفتوحة.

وتماثل هذه القيود الجديدة تلك السارية منذ الثلاثاء في باريس، وفي المقاطعات الثلاث في المملكة الصغيرة. وأوضح رئيس المنطقة رودي فيرفورت للإعلام: "نحن في وضع معقد ومتوتر للغاية في بروكسل".

في المقابل، نددت رئيسة اتحاد المقاهي في بلجيكا بهذا الإجراء "التمييزي" ضد هذه المؤسسات، وطالبت بتقديم "دليل علمي يؤكد أن انتشار الفيروس يأتي من المقاهي".

لكن فيرفورت عزا من جانبه ذلك، إلى أن القواعد الصحية "تحظى باحترام أفضل في المطاعم". موضحا: "إنه شكل آخر من أشكال الاستهلاك حيث يتم الجلوس على الطاولة ونضع الكمامة عندما نتنقل. أما في المقاهي فالمشكلة تكمن في الحركة وحقيقة أنه في لحظة معينة يتم الاختلاط بين الطاولات".

وأعلن رئيس الوزراء ألكسندر دو كرو، الثلاثاء، أنه يتعين إغلاق جميع الحانات والمقاهي في الساعة 23.00 في جميع أنحاء بلجيكا اعتبارا من يوم الجمعة.

وبعد أقل من 24 ساعة، اعتبر فيرفورت ورؤساء البلديات الـ19 في بروكسل أن هذه القيود ليست كافية لاحتواء الإصابات في هذه المنطقة التي يبلغ عدد سكانها 1.2 مليون نسمة.

وسجلت البلاد التي يبلغ تعداد سكانها نحو 11.5 مليون نسمة، 134291 إصابة و 10092 وفاة بالفيروس منذ بدء تفشي الوباء. وتسارعت وتيرة الإصابات ودخول المستشفى والوفيات منذ سبتمبر/أيلول.

وأحصت السلطات الصحية نحو 2500 إصابة جديدة يومية خلال الأيام السبعة الماضية، أي بزيادة قدرها 57 في المئة عن الأسبوع السابق.