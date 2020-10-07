تحديات تمويلية.. وكالة فيتش تحذر الكويت

أوضحت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن الكويت التي تعتبر من ضمن الدول الأعلى تصنيفًا سياديًا على مستوى منطقة الشرق الأوسط، تواجه تحديات تمويلية، مدفوعة بعوامل سياسية رغم وضعها القوي من حيث الأصول، لافتة إلى أنها لا ترى إمكان حدوث مشاكل ائتمانية للبلاد نتيجة ذلك.

وذكرت الوكالة في تقرير لها أن توقعات استمرار العجوزات المالية العالية في العديد من الدول المصدرة للنفط، ستؤدي إلى تدهور متواصل في الميزانيات العمومية لهذه البلدان.

وأفادت الوكالة بأن 4 من أصل 14 دولة مصنفة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تحظى بآفاق مستقبلية سلبية، مثل عُمان التي تم تخفيض تصنيفها مرتين في العام الحالي، إضافة إلى كل من العراق والمغرب والأردن، مبينة أن ذلك يعكس تضرر التمويل العام والخارجي والنمو، كنتيجة لتداعيات تأثير وباء فيروس كورونا وانخفاض أسعار النفط.

وبينت الوكالة في تقريرها أن تمويل العجوزات المالية والخارجية الحادة والواسعة في بيئة مالية متقلبة لا يزال يمثل مخاطر مؤثرة بالنسبة للدول ذات التصنيفات المنخفضة، برغم أن الوصول إلى سوق الديون والسيولة العالمية قد أظهر تحسنًا منذ ارتفاع الأزمة، كما أن الدعم للدائنين الرسميين لا يزال قويًا.

وأكدت الوكالة أنه رغم تحسن معنويات السوق، لا تزال جودة الائتمان الأساسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تحت الضغط.