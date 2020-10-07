أقوى تحرك أوروبي ضد روسيا.. عقوبات محتملة على مخابرات بوتين

حرك موقف أوروبا ضد تركيا وبيلاروسيا، شهيتها لفرض عقوبات على دول أخرى، فوقع الاختيار هذه المرة على روسيا، خصم أوروبا التقليدي.

وفق ما ذكرت وسائل إعلام أوروبية، أعلنت ألمانيا وفرنسا عن نيتهما تقديم اقتراحات إلى زملائهما في الاتحاد الأوروبي، بشأن فرض عقوبات إضافية ضد مسؤولين روس، في ظل قضية التسميم المزعوم للمدون الروسي أليكسي نافالني.

أكدت برلين وباريس في بيان مشترك إنهما " ستعرضان على زملائهما الأوروبيين اقتراحات بشأن العقوبات الإضافية".

ذكر البيان أن العقوبات المقترحة ستطال أفرادا في الدولة الروسية يعدون، بسبب دورهم الرسمي، مسؤولين عن التسميم المزعوم لنافالني، بالإضافة إلى المنظمات المشتركة في برنامج تطوير المادة من نوع "نوفيتشوك" التي زُعم أنها استخدمت في تسميم نافالني.

ووفق ما ذكر دبلوماسيون، فإن العقوبات المقترحة الجديدة التي من المتوقع أن تعرض خلال اجتماع وزراء الخارجية الأوروبيين في بروكسل الأسبوع الجاري ستستهدف مسؤولين في المخابرات الروسية.