قرار كويتي عاجل بسبب كورونا

وجّهت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية الكويتية مريم العقيل، بمراعاة مستحقي المساعدات الاجتماعية ممَنْ علقوا في الخارج، خلال فترة إغلاق المنافذ الحدودية خلال جائحة كورونا وعدم الخصم من مستحقاتهم.
وأفادت الوزارة في بيان لها قائلة : ان ضوابط صرف المساعدات العامة تشترط لاستحقاق المساعدة، ثبوت إقامة طالبها في الكويت، حيث يعتبر الفرد مقيمًا في الكويت، إذا استمرت إقامته فيها لمدة 275 يومًا متصلة أو متفرقة، خلال السنة.
وذكرت الوزارة في بيانها قائلة : ويتعيّن وقف المساعدة إذا ما ثبت الإخلال بشرط الإقامة، حيث إنه إذا تجاوز المنتفع 90 يومًا خارج البلاد يتم الخصم من المساعدة دون إيقاف، وإذا تجاوز المنتفع 180 يومًا خارج البلاد، فإنه يتم الإيقاف والاسترجاع للمدة الزائدة على 90 يومًا، ولا تعاد إلّا في حال الاستقرار لمدة 3 أشهر متتالية داخل الكويت.
وتابع البيان : ونظرًا لما مرت به البلاد من ظروف استثنائية أدت إلى إغلاق المنافذ الجوية والبرية، مما تسبب في عدم قدرة بعض متلقي المساعدات على العودة، فقد وجهت الوزيرة بمراعاة الظروف الاستثنائية لهذه الفئة، من المنتفعين، بعدم احتساب الفترة من 1 مارس حتى 31 مايو الماضي، كمدة إقامة خارج البلاد، للحالات التي تتلقى مساعدة اجتماعية من الوزارة اثناء اغلاق المنافذ، حتى لا يترتب عليه استرجاع أو إيقاف المساعدة، وذلك لعدم استقرارهم.
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