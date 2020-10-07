تونس تفرض حظر التجوال الليلي في 4 محافظات جديدة بسبب كورونا

أعلنت السلطات التونسية، اليوم الأربعاء، حظر التجوال الليلي في 4 محافظات تونسية جديدة ضمن إجراءات الحكومة للحد من تفشي فيروس كورونا

وبحسب إذاعة "موزاييك.إف.إم" التونسية، فإنه تقرر فرض حظر التجوال في المحافظات الأربع من الساعة التاسعة مساء إلى الساعة الخامسة صباحا أيّام الإثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة.

وأوضحت الإذاعة أن الحظر سيبدأ من الساعة السابعة مساء وحتى الخامسة صباحا خلال يومي السبت والأحد.

ويدخل قرار حظر التجوال بداية من يوم الخميس 8 أكتوبر 2020 ويتواصل لمدّة أسبوعين.