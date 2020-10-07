تونس تفرض حظر التجوال الليلي في 4 محافظات جديدة بسبب كورونا

وبحسب إذاعة "موزاييك.إف.إم" التونسية، فإنه تقرر فرض حظر التجوال في المحافظات الأربع من الساعة التاسعة مساء إلى الساعة الخامسة صباحا أيّام الإثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة.
وأوضحت الإذاعة أن الحظر سيبدأ من الساعة السابعة مساء وحتى الخامسة صباحا خلال يومي السبت والأحد.
ويدخل قرار حظر التجوال بداية من يوم الخميس 8 أكتوبر 2020 ويتواصل لمدّة أسبوعين.
وكانت وزارة الصحة التونسية، أعلنت اليوم الأربعاء، تسجيل 2312 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 48 ساعة الماضية، ليصل إجمالي عدد المصابين بكورونا في البلاد 24542 حالة.
وأضافت الوزارة في بيان، أن العدد الإجمالي للوفيات التي تم الإبلاغ عنها منذ شهر فبراير الماضي بلغ 364.
وكان رئيس الوزراء التونسي هشام المشيشي أعلن في وقت سابق، حظر جميع التجمعات، مشددا على ضرورة وضع الكمامات لاحتواء انتشار فيروس كورونا الذي يهدد قدرة المستشفيات الاستيعابية.
وأضاف أن الأرقام والمعطيات لا تطمئن والوضع الوبائي يستلزم وقفة حازمة وقرارات عاجلة".
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