بديل البوتكس لنفخ الخدود بصورة طبيعية

يعاني الكثيرون من ترهل منطقة الخدين ونحافتها خاصةً مع التقدم في العمر، ويلجأن إلى الجراحات التجميلية كالبوتكس وغيره لإبراز جمالهن ولكن هناك خلطات طبيعية تسهم بشكل كبير في نفخ الخدود المترهلة وفي تقريرنا هذا سوف نتعرف على بعض الخلطات تسهم في نفخ الخدود وتسمينها.

وصفة العسل والخميرة لتسمين الخدود

مما لاشك فيه أن للعسل فوائد عدة ومن أهم فوائده دوره في تسمين الخدود، وفيما يلي بيان بمكونات وطريقة تحضير الوصفة.

المكونات المُستخدمة لتحضير وصفة العسل

خميرة مقدار ملعقة كبيرة

نشا مقدار ملعقة كبيرة

عسل نحل مقدار ملعقة كبيرة

لبن مقدار ملعقة كبيرة

طريقة إعداد الوصفة

احضري وعاء ومن ثم قومي بإضافة كلًا من العسل والخميرة والنشا واللبن بداخله

قومي بخلط المكونات السابقة جيدًا حتى تمام التجانس.

قومي بوضع الخليط على الخدين مع تدليكهما بواسطة حركات دائرية.

اتركي الخليط قرابة الخمس دقائق ومن ثم قومي بغسله بواسطة غسول الوجه المُفضل لكِ ثم اشطفيه بواسطة الماء البارد

ملحوظة

لابد من استخدام مرطب للبشرة عقب استخدام تلك الوصفة، وللحصول على نتائج مُبهرة احرصي على تكرارها مرتين بالأسبوع.

مواد طبيعية لتسمين الخدود

الطبيعة زاخرة بالعديد من المواد الطبيعية التي تلعب دورًا في نفخ الخدود وتسمينها ومثال ذلك ما يأتي:-

الألوفيرا

يُصنف الألوفيرا على أنه من النباتات التي تعمل على شدّ البشرة، وحل مشكلة ترهل الخدود لاحتوائه على مضادات الأكسدة التي تُحفز إنتاج الكولاجين، ويمكن استخدامه عن طريق استخلاص المادة الهلامية الموجودة بداخله ووضعها على الخدين مع التدليك الدائري، وتركها قرابة العشر دقائق ومن ثم يُغسل بواسطة الماء الفاتر وللحصول على أفضل النتائج يُمكن استخدامه بمعدل مرتين بشكل يوم.

التفاح

للتفاح فوائد متعددة وخاصةً للبشرة، ويرجع ذلك لاحتوائه على مادتي الإيلاستين والكولاجين الضروريان لإكساب الوجه النضارة والامتلاء، ويمكن استخدامه عن طريق هرس ثمرة من بواسطة الخلاط الكهربائي، ومن ثم يتم وضعه على الخدين وتركه قرابة الستين دقيقة، ومن ثم يتم غسل الوجه بواسطة الماء الدافئ.

زبدة الشيا

تعتبر زبدة الشيا ذات أهمية كبيرة للبشرة لاحتوائها على فيتامين E والأحماض الدهنية وهما يلعبان دورًا هامًا في شد البشرة مما يؤدى إلى ظهور الخدين بشكل ممتلئ، ويمكن استخدامها عن طريق وضعها على الخدين وفركها بحركات دائرية لمدة عشر دقائق وتركها قرابة الربع ساعة ثم غسلها بالماء الفاتر.