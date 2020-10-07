تحدي العزيمة في إنقاص الوزن 15 كيلو في اسبوعين

ليس من السهل بعد الزيادة في الوزن إنقاصه مرة أخرى و لكن ذلك يحتاج إلى عدة أشياء مثل العزيمة والإرادة القوية في التنفيذ و نظام غذائي سليم و صحي حتى نصل الى النتيجة المرجوة .

و لكي ننفذ ذلك فإننا نحتاج الى الاعتدال فيما نتناوله و ممارسة الرياضة و الحصول على فترة نوم كافية للجسم للراحة والحصول على الكمية الكافية من المياه للشرب

و في البداية تكون وجبه الافطار كالتالي قطعتين بيض بالسمن + مشروم + جبنة موتزاريلا

و في سناك قطعتين برتقال

و في وجبة الغذاء نتناول سمك السلمون المطبوخ + طبق سلطة طازج

و في. سناك لوز + علبة زبادي

و في العشاء نتناول سلطة جبنة وبقدونس عليها قطع من اللحم المفروم المطبوخ

مع الاعتماد في الصباح على شرب القهوة بدون سكر

و في المساء شرب الشاي الأخضر بدون سكر أيضا و يعرف النظام بنظام الكيتو دايت الذي له تأثير سحري في القضاء على الدهون نهائيا و انقاص الوزن بسهولة و في وقت قياسي .

في نظامنا يجب أن يحصل الجسم على الراحة الكافية و إن لا يتعرض لأي اكتئاب حتي لا يستهلك كمية كبيرة من الطعام .

و يجب أن نحافظ على عدد ساعات نوم كافية للجسم لا تقل عن سبع ساعات مع شرب الماء بما لا يقل عن ٣ لتر من الماء في اليوم . و خاصه قبل تناول الطعام ب نصف ساعة ع الأقل