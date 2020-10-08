إصابات كورونا بالعالم تلامس عتبة 36 مليوناً

إصابات كورونا بالعالم تلامس عتبة 36 مليوناًأظهرت بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية أن إصابات فيروس كورونا في أنحاء العالم اقتربت من عتبة الـ36 مليون إصابة.

وأوضحت البيانات أن إجمالي الإصابات بالفيروس في العالم وصل إلى 35 مليونا و 970 ألفا و 265 حالة، حتى الساعة 18:49 أمس الأربعاء بالتوقيت القياسي العالمي، بحسب ما أوردته وكالة بلومبرغ للأنباء.

كما بلغ عدد الوفيات مليونا و52 ألفا و105 حالات.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد حالات الإصابة، تليها الهند ثم البرازيل وروسيا وكولومبيا وبيرو وإسبانيا والأرجنتين والمكسيك وجنوب أفريقيا وفرنسا والمملكة المتحدة وإيران وتشيلي والعراق.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والهند والمكسيك والمملكة المتحدة وإيطاليا وبيرو.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.