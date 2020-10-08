مجلس النواب الأمريكى : تركيا تعرض حياة جنودنا فى سوريا للخطر

قال رئيس لجنة الاستخبارات فى مجلس النواب الأمريكى آدم شيف، إن تركيا تعرض حياة الجنود الأمريكيين فى سوريا للخطر.



قال رئيس لجنة الاستخبارات فى مجلس النواب الأمريكى آدم شيف، إن تركيا تعرض حياة الجنود الأمريكيين فى سوريا للخطر. وأتهم "شيف"، بحسب "سكاى نيوز"، اليوم الأربعاء، الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، بإدخال مقاتلين أجانب الى أذربيجان وتأجيج الصراع فى ناغورنى كاراباخ.

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