رقم ضخم.. الجيش الأمريكي يعلن عن عدد المصابين بـ كورونا بين صفوفه

كشفت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، اليوم الأربعاء، عن عدد المصابين بفيروس كورونا في صفوف الجيش الأمريكي.

وقال البنتاجون في تقرير نشره اليوم إن عدد المصابين بفيروس كورونا داخل الجيش الأمريكي اقترب من 70 ألف مصاب بزيادة تصل لأكثر من 7% خلال أسبوعين، وفقًا لما نقلته وكالة "إنترفاكس" الروسية.

وأوضح التقرير أنه تم تسجيل 47,658 إصابة بالفيروس لدى عسكريين، و10,751 إصابة لأفراد يؤدون الخدمة المدنية في الجيش، و6377 مصابًا من أفراد عائلات العسكريين، إضافة إلى 4481 مصابًا من موظفي الشركات المقاولة مع البنتاجون.

وأشار التقرير إلى أن عدد الوفيات نتيجة الإصابة بفيروس كورونا في الجيش الأمريكي بلغ 98 حالة وفاة، بينهم 8 عسكريين و60 شخصا في الخدمة المدنية.

وبحسب التقرير، فقد بلغ عدد المتعافين من الوباء في القوات المسلحة الأمريكية أكثر من 47 ألفا، غالبيتهم ممن يؤدون الخدمة العسكرية.

وسجل العدد الأعلى للمصابين في القوات البرية (17803)، وتليها القوات البحرية (10585) والجوية (7407)، وقوات مشاة البحرية (5942) والحرس الوطني (5566)، إضافة إلى 355 مصابا يعملون في مختلف الهيئات التابعة البنتاجون.