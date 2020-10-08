ترامب ينتصر.. كيف تغلب الرئيس الأمريكي على كورونا في أيام.. تسلسل زمني

لا يزال مرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" والسيدة الأولى يسيطر على غالبية الصحف العالمية، وخاصة عقب القرار المفاجئ بخروجه من مستشفى والتر ريد العسكري، وظهوره بدون كمامة فور دخول إلى البيت الأبيض.

البداية كانت عقب إعلان الرئيس الأمريكي الإصابة بفيروس كورونا المستجد والسيدة الأولى في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي حيث قال في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر": "اليوم أنا وزوجتي جاءت نتيجتنا إيجابية وسنبدأ إجراءات عزلنا فورًا".

وعقب إعلان إصابته والتأكيد على استقرار حالته، أفاد البيت الأبيض باستعداده لنقل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى جناح خاص بمستشفى والتر ريد الطبي العسكري.

وذكرت شبكة "سي ان ان" الأمريكية نقلا عن مصدر مطلع قوله إن ترامب يعاني من ارتفاع في درجة الحرارة منذ صباح الجمعة الماضية.

وأضاف في بيان أن ترامب حصل على علاج تجريبي من أجسام مضادة صناعية، لمساعدته في مكافحة المرض.

وذكر أن ترامب تلقى جرعة تقدر بنحو 8 جرام من علاج يطوره ريجينيرون" والذي أظهر نتائج مشجعة خلال التجارب السريرية على المرضى، مضيفا أن عملية الحقن تمت بنجاح.

وأوضح أن الرئيس يتناول الزنك وفيتامين د، ودواء الميلاتونين وأيضا الاسبرين بشكل يومي

وظل ترامب في المستشفى حتى يوم الأحد، ليظهر خارج أسوار مستشفى والتر ريد العسكري، حيث خرج لتحية أنصاره، وهو يركب سيارته الرئاسية ويرتدي كمامه، قبل أن يعود إلى المستشفى.

تسببت هذه الزيارة الخاطفة إلى أنصاره في هجوم عنيف من قبل الجميع، بسبب الخطر الذي يمثله ترامب المصاب بكورونا على جميع المحيطين به.

ثم ظهرت الطائرة الرئاسية يوم الإثنين، وهي تهبط في مستشفى والتر ريد العسكري، وتنقل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ويعود إلى البيت الابيض مرة أخرى.

فور عودته إلى البيت الأبيض، وقف ترامب في فناء المبنى الرئاسي وخلع الكمامة من على وجه وألقى التحية العسكري على المتواجدين جميعا، في تصرف انتقده الجميع، ودعا الشعب عقب ذلك إلى الخروج وعدم الخوف من الفيروس.

وجاء اليوم الأربعاء، وأعلن شون كونلي طبيب الرئيس الأمريكي تطورات الحالة الصحية للرئيس عقب إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وقال طبيب ترامب إن المؤشرات الحيوية للرئيس الأمريكي مستقرة، وفي معدلاتها الطبيعية، مضيفا أنه لم يلاحظ أي عوارض لفيروس كورونا على الرئيس منذ أكثر من 24 ساعة.

واضاف أنه لم يسجل أي ارتفاع في درجات الحرارة منذ 4 أيام لدى ترامب، مشيرا إلى أن فحص الرئيس ترمب البدني يظهر أن مؤشراته الحيوية مستقرة.

وتابع أن مستوى الاوكسجين ومعدل التنفس مستقر وطبيعي لدى الرئيس، كما أن الفحوصات أظهرت وجود أجسام مضادة لفيروس كورونا لدى ترامب.

فيما أعلن البيت الابيض، عودة الرئيس الأمريكي إلى المكتب البيضاوي من جديد ليمارس مهام عمله، بعد أيام قليلة من إصابته بفيروس كورونا.