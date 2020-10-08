ترامب ينشر فيديو جديدا على تويتر أثناء علاجه من كورونا.. ماذا قال؟

نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء الأربعاء، رسالة مصورة جديدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وذلك حينما كان يعالج من إصابته بفيروس كورونا.

وقال ترامب في مقطع الفيديو: "عدت من مستشفى والتر ريد العسكري إلى البيت الأبيض بعد سماح الأطباء بذلك".

وأضاف: "لدينا كميات كبيرة من عقار ريجينيرون وهو فعال للغاية في مقاومة فيروس كورونا، وعلاج فيروس كورونا سيكون مجانيًا ولن يضطر أحد لدفع المال مقابل الحصول عليه، والجيش سيتولى توزيعه على المستشفيات وسينجز ذلك بأسرع ما يمكن".

وتابع: "هناك عدة شركات تتنافس لإنتاج لقاح مضاد لفيروس كورونا وأعتقد أننا سنحصل على لقاح قريبًا للغاية وربما قبل الانتخابات الرئاسية".

وفي وقت سابق، قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي يمارس مهام عمله في المكتب البيضاوي ويدرس تقارير بشأن إعصار دلتا وخطط التحفيز الاقتصادي.

وأعلن نائب المتحدث باسم الرئاسة الأمريكية، براين مورجينستيرن، أن الرئيس دونالد ترامب الذي عاد للعمل في البيت الأبيض بعد علاجه من فيروس كورونا، يرغب في "التحدث إلى الشعب" قريبا.

وأضاف مورغينستيرن أن موعد الخطاب وشكله لم يحددا بعد، مشيرا إلى أن ترامب سبق وخاطب المواطنين خلال فترة المرض عبر فيديوهات نشرها على حسابه في "تويتر"، وقد يلجأ إلى هذا الأسلوب مجددا.

كما أعلن الفريق الطبي المعالج للرئيس الأمريكي أن العلامات الحيوية للرئيس ترامب لا تزال مستقرة وفي معدلاتها الطبيعية ولم تشتد عليه أعراض فيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة.