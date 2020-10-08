أمريكا تكشف عن تخفيض جديد لعدد قواتها في أفغانستان

أعلن روبرت أوبراين، مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة ستخفض قواتها العسكرية في أفغانستان إلى 2500 فردًا بحلول مطلع العام المقبل.

وتحدث أوبراين في مناسبة بجماعة نيفادا في لاس فيجاس، عن تفاصيل سحب القوات الأمريكية من أطول حرب خاضتها البلاد في تاريخها، وفقًا لصحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية.

وأضاف: "عندما تولى الرئيس ترامب منصبه كان هناك أكثر من 10 آلاف شخص ضمن القوات الأمريكية في أفغانستان. الآن أصبح هناك أقل من 5000 عنصر وسيصبح 2500 عنصر بحلول مطلع العام المقبل".