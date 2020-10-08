سوريا.. انفجار ضخم يهز مدينة درعا

أفاد التلفزيون الرسمي السوري، في نبأ عاجل له منذ قليل، بسماع دوي انفجار ضخم في مدينة درعا.

وقالت قناة "الإخبارية" السورية إن الانفجار وقع في حي السبيل وسط مدينة درعا، وأسفر عن إصابات عديدة.

وفي وقت سابق، عمد مسلحون مجهولون إلى اغتيال أحد عناصر الفيلق الخامس الذي أنشأته روسيا، وذلك عبر إطلاق النار عليه في بلدة صيدا بريف درعا الشرقي.

ونشر المرصد السوري لحقوق الإنسان تقرير قال فيه إن أعداد أعداد الهجمات ومحاولات الاغتيال بأشكال وأساليب عدة عبر تفجير عبوات وألغام وآليات مفخخة وإطلاق نار نفذتها خلايا مسلحة خلال الفترة الممتدة من يونيو الماضي وصلت أكثر من 667.

وأوضح المرصد أن عدد الذين قتلوا إثر تلك المحاولات خلال الفترة ذاتها إلى 447، وهم: 122 مدنيا بينهم 12 مواطنة، و15 طفلا، إضافة إلى 208 من قوات الجيش السوري.

وأشار إلى أن من بين ذلك 78 من مقاتلي الفصائل ممن أجروا “تسويات ومصالحات”، وباتوا في صفوف الأجهزة الأمنية من بينهم قادة سابقون، و23 من المليشيات السورية التابعة لـ”حزب الله” اللبناني والقوات الإيرانية، بالإضافة إلى 22 مما يُعرف بـ”الفيلق الخامس”.