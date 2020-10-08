قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الصين ستدفع ثمنًا باهظًا بسبب تفشي فيروس كورونا.
وأضاف ترامب في رسالة مصورة نشرها عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، مساء أمس "الصين ستدفع ثمنا باهظا مقابل ما تسببت به للولايات المتحدة وللعالم".
وتابع "أريد للأمريكيين أن يحظوا بالعلاج نفسه الذي حظيت به والعلاج سيكون متوفرا في المستشفيات مجانا".
وفي وقت سابق، أعلنت الحكومة الصينية أن لقاح فيروس كورونا المستجد سيكون جاهزًا لعامة الناس بين شهري نوفمبر وديسمبر.
وأكدت الحكومة الصينية على أنه لا حاجة لإعطاء اللقاح لكل شخص، وأن الأولوية ستكون للعاملين في الصفوف الأمامية.
وتتولى الشركات الحكومية الصينية مسئولية إنتاج اللقاح، ومن المتوقع أن تكون الطاقة الإنتاجية السنوية 610 ملايين جرعة.
وتعد الصين أكبر منتج ومستهلك للقاحات في العالم، إذ يمكنها توفير أكثر من مليار جرعة من أي لقاح تستهدف إنتاجه سنويًا، من خلال 40 مصنعًا تنتشر في جميع أنحاء البلاد.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ترامب يتوعد الصين بسبب كورونا: ستدفعون ثمنا باهظا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.