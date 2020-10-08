حرصًا من موقع "دوت الخليج"، على تقديم خدمة إخبارية متميزة لمتابعيه وقرائه، نقدم بثًا مباشرًا للمناظرة المرتقبة بين مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والديمقراطية كامالا هاريس.
وهذه هي المرة الأولى التي يترك فيها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وخصمه جو بايدن الأضواء لبنس والديمقراطية التي تسعى لانتزاع منصبه كامالا هاريس لخوض أول مناظرة بينهما.
وبات على بنس المعروف بهدوئه وتجنّبه الأضواء عرض خطة للإدارة بشأن كيفية التعاطي مع أزمة الوباء قبل أربعة أسابيع من موعد الانتخابات.
وأما هاريس، السناتورة عن كاليفورنيا وأول امرأة من أصحاب البشرة الملونة تترشّح للمنصب، فستصعّد هجماتها ضد الإدارة الحالية.
ونظرا إلى إعلان إصابة ترامب بعد يومين من مناظرته مع بايدن، تم إدخال تغييرات على حدث الأربعاء إذ وافق المنظّمون على وضع حاجز من الزجاج الشفاف يفصل بين بنس وهاريس.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شاهد.. بث مباشر للمناظرة بين مايك بنس وكامالا هاريس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.