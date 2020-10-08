البيت الأبيض : نائب الرئيس الأمريكى وزوجته غير مصابين بكورونا

أعلن مسؤول فى البيت الأبيض أن نائب الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، مايك بينس وزوجته كارين بينس غير مصابين بفيروس



أعلن مسؤول فى البيت الأبيض أن نائب الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، مايك بينس وزوجته كارين بينس غير مصابين بفيروس كورونا وأوضح المسؤول، بحسب "روسيا اليوم"، أن بينس وزوجته أجريا كشفا للإصابة بالفيروس هذا الصباح فى مدينة سولت ليك سيتى، بولاية يوتا، وقد جاءت نتيجتهما سلبية.

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