ترامب: تعافيت من كورونا بعد تناول دواء ريجينيرون .. والصين ستدفع ثمنا باهظا

وقال فى كلمة مصورة من أمام البيت الأبيض: "عُدت من المستشفى العسكرى إلى البيت الأبيض بعد سماح الأطباء بذلك"، مشيرا إلى أن ما قام به الأطباء والمختبرات أمر رائع.

وأضاف: "هناك شركات تتنافس لإنتاج لقاح مضاد لفيروس كورونا، وأعتقد أننا سنحصل عليه قريبا للغاية وربما قبل الانتخابات الرئاسية".

وطمأن الأمريكيين بشأن حالته الصحية، قائلا: "أصبحت على ما يرام وأريد لجميع الأمريكيين أن يتلقوا العلاج الذى تلقيته كرئيس".

وتابع: "علاج فيروس كورونا سيكون مجانيا ولن يضطر أحد لدفع المال مقابل الحصول عليه، والجيش سيتولى توزيعه على المستشفيات وسينجز ذلك بأسرع ما يمكن".

وقال: "الصين ستدفع ثمنا باهظا لما فعلته لبلادنا والعالم"، فى إشارة إلى أنها تقف وراء تفشى الوباء.

وعاد الرئيس الأمريكى للعمل من المكتب البيضاوى بعد 6 أيام على ثبوت إصابته بكوفيد-19.