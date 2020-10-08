كامالا هاريس: جو بايدن سيحاسب روسيا على أي تهديد للأمن القومي الأمريكي

قالت السيناتور الديمقراطية والمرشحة لمنصب نائب الرئيس الأمريكي في حملة جو بايدن، كامالا هاريس، إن جو بايدن سيحاسب روسيا على أي تهديد للأمن القومي الأمريكي.

وأضافت هاريس خلال أول مناظرة أمام نائب الرئيس الأمريكي، مايك بنس: "روسيا عرضت مكافآت مقابل قتل جنود أمريكيين بأفغانستان وترمب لم يثر الأمر مع بوتين".

وتابعت: "بسبب ابتعاد الرئيس ترامب عن حلف شمال الأطلسي أصبحنا في وضع أقل أمنًا".

وهذه هي المرة الأولى التي يترك فيها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وخصمه جو بايدن الأضواء لبنس والديمقراطية التي تسعى لانتزاع منصبه كامالا هاريس لخوض أول مناظرة بينهما.

ونظرا إلى إصابة ترامب بفيروس كورونا المستجد، تحمل مواجهة بنس وهاريس أهمية غير معهودة، نظرا إلى مدى قرب نائب الرئيس من ترامب.

ويحذّر ترامب من أن الأصوات التي سيتم الإدلاء بها عبر البريد مزوّرة، في وقت يسعى الجمهوريون في مجلس الشيوخ للمسارعة في تثبيت مرشحة الرئيس للمنصب القضائي الشاغر في المحكمة العليا وإن كان عدد منهم يخضع للحجر الصحي.

ودفعت هذه العاصفة السياسية الفريدة بجون هوداك من معهد بروكينغز لوصف مواجهة يوتا بـ"أهم مناظرة لنيابة الرئيس في التاريخ الأمريكي".

وبات على بنس المعروف بهدوئه وتجنّبه الأضواء عرض خطة للإدارة بشأن كيفية التعاطي مع أزمة الوباء قبل أربعة أسابيع من موعد الانتخابات.

وأما هاريس، السناتورة عن كاليفورنيا وأول امرأة من أصحاب البشرة الملونة تترشّح للمنصب، فستصعّد هجماتها ضد الإدارة الحالية.

ونظرا إلى إعلان إصابة ترامب بعد يومين من مناظرته مع بايدن، تم إدخال تغييرات على حدث الأربعاء إذ وافق المنظّمون على وضع حاجز من الزجاج الشفاف يفصل بين بنس وهاريس.

وجاءت نتيجتا فحصي فيروس كورونا اللذين خضع لهما الخصمان سلبية، بينما أشارت تقارير إلى أن بنس يعارض وضع حاجز بينهما.

ومن المقرر أن يتواجه ترامب مع بايدن مجددا في 15 أكتوبر، لكن بايدن قال للصحفيين: "إذا بقي يعاني من كورونا، فيجب ألا تجري المناظرة".