نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعلام عن البطاقة المدنية بالرقم المدني Paci.Gov.Kw للمواطنين والمقيمين بالكويت في المقال التالي

عمر شويل - جدة استعلام عن البطاقة المدنية الكويت للمواطنين والمقيمين بالرقم المدني يتم بطريقة إلكترونية، حيث تعمل هيئة المعلومات المدنية على تطوير خدماتها الإلكترونية المقدمة للجمهور والحد من الاختلاط والذي يعمل على حماية صحة الجماهير، هذا فضلاً عن توفير الوقت الذي يقضيه المواطن أو المقيم للتعرف على الخدمات والاستعلامات التي يريدها من مقرات هيئة المعلومات المدنية الكويتية، وبالتالي يمكنكم إجراء استعلام عن المدنية Paci.Gov.Kw والتعرف على الموقف الخاص بها، والذي يمكنكم من معرفة المعلومات اللازمة للبطاقة المدنية الخاصة بكم، كما يمكن الاستفادة من تطبيق هويتي الذي اطلقته الهيئة العامة للمعلومات المدنية بالكويت للحصول على البطاقة الرقمية، وخاصة بعد أن تم اعتماد التطيق بقرار من مجلس الوزراء.

لااستعلام عن جاهزية البطاقة المدنية بدولة الكويت لعام 2020، يكون من أبرز الموضوعات الهامة بالنسبة للمواطنين وكذلك المقيمين، إذ تقوم دولة الكويت بالاهتمام بجعل الخدمات الإلكترونية سلسة لهم، حيث أنها قد وفرت لهم خدمة من خلالها يستطيعوا أن يعرفوا موقف البطاقة المدنية الخاصة بهم عن طريق الإنترنت فقط بدون أدنى جهد، ونحن فيما يلي سنعرض لك كل ما يخص جاهزية البطاقة المدنية حيث قامت وزارة الداخلية بالكويت التي تشكل هيئة المعلومات المدنية، بإرفاق موقعها الإلكتروني الذي من خلاله يتمكن كل من يرغب في الاستعلام عن جاهزية بطاقة الهوية بدولة الكويت، يستطيع الآن أن يستعمل عنها، وهذا من خلال الإنترنت.

إن هذه الهيئة قد شددت على جميع المواطنين والوافدين الالتزام بالاستعلام بصورة دائمة فيما يخص البطاقة المدنية ومعرفة موعد انتهاء الصلاحية بها، وتجديدها في ميعادها المطلوب لكي لا يتعرض المواطن أو حتى الوافد للمخالفات.

استعلام عن البطاقة المدنية

خطوات الاستعلام عن جاهزية البطاقة المدنية من الأمور التي يبحث عنها الكثير من المواطنين بالكويت، ولان الحكومة الكويتية تحرص بشكل مستمر على توفير سبل الراحة لمن يعيش بها قامت بتخصيص موقع الكتروني من خلال بعض الخطوات البسيطة يتمكن المواطنين والوافدين بالكويت الاستمتاع بعدد كبير من الخدمات دون الحاجة للتوجه للجهات الحكومية، من هذه الخدمات هو الاستعلام عن البطاقة المدنية من أي مكان.

البطاقة المدنية هيئة المعلومات المدنية

من خلال موقع الهيئة العاملة للمعلومات المدنية يتمكن الجميع اجراء الاستعلام عن جاهزية البطاقة المدنية حيث يمكنكم التأكد من إنهاء صلاحية البطاقة المدنية بالكويت، حيث يمكنكم الاستعلام الكترونياً من خلال رابط الاستعلام الذي نستعرضه اسفل المقالة، أو من خلال الاتصال الهاتفي على الرقم 188988 من خلال الهاتف، وخاصة في ظل هذه الإجراءات الاحترازية التي تتخذها عدد كبير من البلاد.

الاستعلام عن جاهزية البطاقة المدنية

تحرص وحدات المعلومات المدنية على تقديم خدمة مميزة للجمهور وبأقل الجهد، حيث أصدرت مؤخراً خدمة حجز موعد المعلومات المدنية والذي يمكن المواطنين والمقيمين من حجز موعد قبل الذهاب إلى المقرات إلكترونياً، في إطار الحفاظ على الصحة العامة، هذا بالإضافة إلى إطلاق المعلومات المدنية تطبيق هويتي والذي يمكنكم من خلاله إصدار البطاقة المدنية إلكترونياً، ونتابع مع قراء موقعنا عن رابط استعلام عن البطاقة المدنية إلكترونياً من خلال البوابة الرسمية الحكومية لدولة الكويت.

استعلام عن المدنية

ناشدت الهيئة العامة للمعلومات المدنية جميع من يعيش داخل الكويت بضرورة الدخول على رابط استعلام عن البطاقة المدنية لكي يتمكن الفرد من تغييرها قبل انتهائها، هذا لتفادي الغرامة، أيضا لاستخراج الأوراق الحكومية التي نرغب بها بدون عواقب أو رفض، من أهم فوائدها هو التنقل بين مدن الكويت بدون أي مشاكل، أيضا السفر لخارج الكويت وإجراء جميع التعاملات البنكية وغيرها الكثير، لهذا ننصحك عزيزي بضرورة الاستعلام عن صلاحية البطاقة المدنية لتجديدها قبل انتهاء موعدها، ثم قم بتجديدها الكترونيا فالخدمة متاحة للجميع من يوم تفشي فيروس كورونا بالكويت.

طريقة الاستعلام عن جاهزية البطاقة المدنية

الآن ويكل سهولة يمكنكم إجراء استعلام عن البطاقة المدنية وذلك بالدخول من خلال الخطوات التالية:

أو من خلال خدمة الاستماع الصوتي بالاتصال على الرقم 1889988، ويمكنكم أيضاً اجراء معظم الخدمات والتعديلات على الخاصة بالبطاقة المدنية، وبالتالي يمكنكم تعديل الاسم اللاتيني في البطاقة المدنية الكترونياً حيث توفر الهيئة العامة للمعلومات المدنية هذه الخدمة الكترونياً.

رابط الاستعلام عن جاهزية البطاقة المدنية

هناك جملة من الخطوات الواجب توافرها حتى تتمكن من استعلام عن جاهزية البطاقة المدنية بدولة الكويت لعام 2020، وهذا عن طريق الإنترنت بغير الاحتياج إلى أن يذهب الشخص لمكاتب الهيئة المدنية في جميع الأماكن، حيث تتلخص تلك الخطوات فيما يلي:

قم بالدخول إلى رابط الاستعلام عن جاهزية البطاقة المدنية “https://www.e.gov.kw/” والمتابعة.

قم بكتابة الرقم المدني المتعلق بك.

قم بالدخول على ايقونة “الاستعلام”.

انتظر حتى يتم تنزيل الصفحة.

قم بالاطلاع على جميع المعلومات الخاصة بالبطاقة المدنية وتأكد من أنها جاهزة.

توجد طريقة أخرى فيما يخص استعلام عن جاهزية البطاقة المدنية للمواطنين بدولة الكويت، وهذه الطريقة من الطرق السلسة، فمن يرغب في الاستعلام عليه فقط القيام بالاتصال بخدمة البريد الصوتي للحكومة الخاصة بدولة الكويت والرقم الخاص للاستعلام هو: 188988.

استعلام عن جاهزية البطاقة المدنية

بالآونة الأخيرة سمحت الكويت لأجهزة الحاسوب الإلكترونية بالقيام بالكثير من الأعمال مما وفر الوقت والعناء على المواطنين، فالآن أصبح بإمكان المواطن الكويتي الاستعلام عن البطاقة وتجديدها حيث يمكنكم الآن تجديد البطاقة المدنية اون لاين من اي مكان بدون الزامه بالذهاب لوزارة الهيئة العامة للمعلومات المدنية وذلك من خلال القيام بالخطوات التالية، حيث ندخل للموقع الرسمي الخاص بوزارة الداخلية الكويتية ثم نختار الخدمات الإلكترونية الكويتية ونختار خدمة الاستعلام عن البطاقة المدنية ثم نقوم بالنقر عليها وننتظر لبضع ثواني.

سوف تحولنا على صفحة الاستعلام نقوم بإدخال رقم الهوية الخاص بالبطاقة المراد الاستعلام عنها ثم نضغط زر استعلام، انتظر بضع ثواني سوف تظهر لك صفحة بها جميع المعلومات التي تحتاج لمعرفتها.

ماذا تفعل في حالة فقدانك للبطاقة المدنية خارج الدولة الكويتية؟

إنه إذا صار الشخص مقيم بالكويت، وقد فقد بطاقته المدنية خارج لدولة، فينبغي عليه أن يقوم بالتوجه إلى مركز السفارة الكويتية في البلد التي يقيم هذا الشخص بها، ولابد أن يطلب الشهادة التي تشتمل على معلوماته الشخصية ليستطيع أن يعود إلى الكويت ثانيًة، حيث أنه بعد عودته لابد أن يقوم بالذهاب إلى هيئة المعلومات بالكويت لكي يستخرج بدل آخر للبطاقة المدنية الكويتية الخاصة به.