نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لينك تسجيل دخول lms.privatemoe gov.ae بوابة التعليم الذكي في الامارات في المقال التالي

عمر شويل - جدة تسجيل دخول lms.privatemoe gov.ae اصبح متاحاً الآن حيث أصبحت أساليب التعليم المتطورة خير دليل على أن هناك جهود تُبذل في بناء جيل متعلم لكى يسمو بالأمة عالياً, وأبرز ما يمكن أن نسلط عليه الضوء هو بوابة التعليم الذكي lms.privatemoe gov.ae التي قامت بتوفير بيئة تواصل تعليمية سهلة الاستخدام لكى تناسب جميع الاحتياجات, ويترتب على ذلك رفع المستوى التعليمي لجميع المواطنين.

بوابة التعليم الذكية lms.privatemoe gov.ae

تعتبر بوابة التعليم الذكي lms.privatemoe gov.ae عبارة عن نقطة تواصل إلكترونية بين المعلمين والإدارة والطلبة وأولياء الأمور, فمن خلال تسجيل دخول lms.privatemoe gov.ae بوابة التعليم الذكي يتم اتباع أساليب حديثة في التربية والتعليم, وبالإضافة إلى ذلك فهي تعتبر كمنصة إجتماعية يمكن لجميع المتفاعلين فيها من أن يشاركوا أفكارهم وقراراتهم, وأهم ما يميز بوابة التعليم الذكي أنها سهلة الإستخدام ومليئة بالمتعة لأنها تقوم بتوصيل المعلومات بشكل جديد ومبسط مما يترتب عليه توفير الجهد والوقت وإتاحة المساحة الكافية للإبداع.

أهمية تسجيل دخول lms.privatemoe gov.ae

في الحقيقة لابد من التنويه أن تسجيل دخول lms.privatemoe gov.ae بوابة التعليم الذكي مهمه لكل من الأشخاص التالية:

الإدارة التربوية: وذلك لأنها تجعلها تستطيع فعل الآتي:

متابعة استلام كافة التقارير الإطلاع على الأنشطة التي تم تنفيذها القدرة على عمل استبيان الرأي إدارة جدول الحصص الدراسية بكل سهولة

المعلمين والطلاب: وذلك بسبب

إمكانية تسجيل حضور الطلبة بشكل بسيط ومعرفة سلوكياتهم منح الأوسمة للطلبة وذلك لتشجيعهم إمكانية التواصل مع الطلبة والتحدث في مواضيع مختلفة عرض جدول الحصص لجميع الطلبة اختيار مجموعات للقيام ببعض الأنشطة حل الواجبات المدرسية بسهولة ويسر متابعة جميع الحصص بشكل منتظم التفاعل في كافة النقاشات المختلفة حرية التعبير عن الرأي مع كافة المتفاعلين على بوابة التعليم الذكي .

رابط تسجيل دخول lms.privatemoe gov.ae

في البداية لابد من الدخول على رابط بوابة التعليم الذكي بالإمارات التالي https //lms.privatemoe gov.ae والمتابعة

ثم نقوم بكتابة اسم المستخدم وكلمة المرور في الخانات المخصصة لهم

ثم ندخل على تسجيل الدخول لبوابة التعليم الذكي الالكترونية.

بعد الانتهاء من الخطوات السابقة سيتم الدخول إلى موقع التعليم الذكي بالإمارات https //lms.privatemoe gov.ae تسجيل الدخول وستظهر نافذة تحتوي على جميع المزايا الموجودة بالموقع, ومن الجدير بالذكر أنه في حالة إذا قام الطالب بالدخول على رابط تسجيل دخول lms.privatemoe gov.ae بشكل منتظم و زاد في تفاعله فأن ذلك يمكنه من الفوز بلقب الطالب الرقمي الذي سوف يتحول بعد ذلك إلي الطالب المتفوق ويحدث ذلك بناء على عدد النقاط التي يتم احتسابها.