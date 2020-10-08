نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حجز موعد فحص كورونا طيران الجزيرة curfew.paci.gov.kw وطريقة الحجز في المقال التالي

عمر شويل - جدة إن حجز موعد فحص كورونا طيران الجزيرة هو محور حديثنا اليوم في هذا المقال، حيث نستعرض بالرابط حجز موعد اختبار كورونا طيران الجزيرة هو من أهم الروابط المقدمة للمواطنين والمقيمين في دولة الكويت، إذ يرغب الكثير من أن يطمئنوا على أنفسهم وأن يقوموا بتأدية فحص فيروس كورونا المعروف بكوفيد 19 بالمركز الخاص بالفحص في طيران الجزيرة، ولكن ينبغي على كل من يذهب لعمل هذا الفحص أن يقوم بأخذ موعد عن طريق موقع هيئة المعلومات المدنية، حتى يتمكنوا من الدخول وتأدية التحليل.

فحص كورونا طيران الجزيرة

تقوم وزارة الصحة بدولة الكويت بالعمل على توفير العديد من المراكز الخاصة بفحص فيروس كورولا المستجد، ومن هذه المراكز مركز الطيران بالجزيرة بغير الحاجة لخروج السيارةـ، وسوف يتيح للمقيمين والمواطنين أن يقوموا بالذهاب إلى هذه المراكز للقيام بأخذ عينات الفحص وتأدية التحليل في السيارة المتعلقة بالشخص، ولكن ينبغي حجز موعد فحص كورونا طيران الجزيرة قبل الذهاب والقيام بأخذ هذه المسحة عن طريق موقع هيئة المعلومات المدنية العامة.

حجز موعد فحص كورونا طيران الجزيرة

يمكنك الآن أن تأخذ موعد لفحص فيروس كورونا المستجد، وهذا عن طريق السير على الخطوات الآتية:

قم بالدخول إلى صفحة حجز موعد فحص كورونا طيران الجزيرة عن طريق الرابط التالي: https://curfew.paci.gov.kw/request/create ومتابعة الخطوات التفصيلية التالية.

قم بكتابة الرقم المدني المتعلق بك أو الرقم الموجود.

قم بكتابة رقم الهاتف الخاص بك.

قم بإدخال رقم لوحة السيارة الخاصة بك.

انتقاء أخذ مسحة فيروس كورونا المستجد من علل الخروج.

قم بتخصيص مكان الجزيرة park and fly.

قم بتخصيص الموعد الملائم لك.

قم باختيار فترة الإذن.

قم بكتابة الرقم الآلي الخاص بالعنوان.

قم بالنقر على زر تقديم الطلب.

وبذلك يصبح الشخص قد قام بتقديم طلبه لكي يأخذ المسحة الخاصة بهذا الفيروس، وينبغي عليه أن يذهب في الموعد المخصص له.

رابط حجز موعد فحص كورونا المعلومات المدنية

يمكن الآن لكافة المواطنين والوافدين بالكويت أن يقوموا بتقديم حجز موعد فحص كورولا طيران الجزيرة ، لتأدية تحليل pcr، عند الدخول على موقع الخاص بهيئة المعلومات العامة المدنية عن طريق الرابط التالي https://www.paci.gov.kw/ حيث ينبغي عليهم أن يقوموا بتسجيل الوقت الملائم لهم حتى يقوموا بإجراء كافة التحاليل، ومن بعدها يقوموا بالذهاب إلى موقع المكان.

مكان فحص كورونا طيران الجزيرة

بعد اجراء حجز موعد فحص كورونا طيران الجزيرة يمكنكم الذهاب الى مكان الفحص في الموعد المحدد حيث ان المركز الخاص بفحص طيران الجزيرة يكون بموقف السيارات بداخل شركة طيران الجزيرة بدولة الكويت، وموقع الموقف يكون داخل مبنى T5 بالمطار الدولي، بدولة الكويت.