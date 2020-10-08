طبيب ترامب: الرئيس لم يعد يعانى من كورونا.. ولم يصب بالحمى منذ 4 أيام

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد كان نشأ فى ووهان بالصين، أواخر العام الماضي، قبل أن ينتشر لاحقاً فى جميع أنحاء العالم.

وكان ترمب قد ألقى باللوم مرارا على بكين، لفشلها فى احتواء الفيروس الذى سماه "فيروس الصين".

فيما دعا أعضاء آخرون فى الكونغرس إلى اتخاذ إجراءات مالية عقابية ضد الصين، حيث قدمت السناتور الجمهورية مارثا ماكسالى من ولاية أريزونا ومارشا بلاكبيرن من تينيسى قرارا فى أغسطس الماضى يدعو الصين إلى سداد 1.6 تريليون دولار لتسببها فى نشر الفيروس.