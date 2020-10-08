ترامب يعلق على مناظرة نائبه مايك بينس ومنافسته الديمقراطية هاريس

وكتب "ترامب"، فى حسابه على موقع "تويتر": مايك بينس فاز بفارق كبير!". وجرت المناظرة الانتخابية بين "بينس" و"هاريس" فى مدينة سولت لايك سيتى بولاية يوتاه الأمريكية. وتمحورت حول ​فيروس كورونا​ المستجد والإجراءات التى اتخذها ترامب لمنع التفشي، كما تناولت ​الوضع الاقتصادي​ والحرب التجارية مع ​الصين​. بالإضافة الى مزاعم تهرب ترامب الضريبى، حيث اتهمت هاريس الرئيس الأمريكى بدفع 750 دولارا فقط كضرائب.

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