نائب ترامب لمنافسته هاريس : ترامب يثق بالرئيس بوتين أكثر من الاستخبارات

وعبر عن ثقته بأنه سيفوز والرئيس الأمريكى، "ترامب"، فى الانتخابات المقرّرة فى الثالث من نوفمبر المقبل.

كما قال "بنس" مخاطبا هاريس "حقيقة أنّك تواصلين تقويض ثقة الجمهور فى لقاح، إذا ما أُنتج لقاح أثناء إدارة ترمب، هو أمر غير معقول".

وأتى تصريح بنس ردا على قول هاريس خلال المناظرة "إذا قال لنا الأطباء إنه يتعيّن علينا تناوله فسأكون الأولى التى ستقف فى الطابور لتناوله، أما إذا قال لنا ترامب إنه علينا تناوله فلن أتناوله".

وأضاف أن الصين ومنظمة الصحة تلاعبتا بالشعب الأمريكى، وأن الصين تتحمل المسؤولية عن فيروس كورونا.

وتابع "الرئيس ترامب عمل على تدمير داعش وقتل البغدادى، كما أوفى بوعده بنقل سفارة واشنطن إلى القدس"، لافتا إلى أن ترامب يثق بالرئيس بوتين أكثر من الاستخبارات الأمريكية.

كما أضاف "أوباما كير" كان كارثة بالنسبة للشعب الأمريكى، مشيرا إلى أن هناك هوسا لدى الرئيس ترامب بشأن أى إنجازات لأوباما.

وقال "ورثنا والرئيس ترمب كسادا كبيرا من الإدارة السابقة".

بدورها، ندّدت السيناتور، كامالا هاريس، التى اختارها المرشّح الديمقراطى لانتخابات البيت الأبيض، جو بايدن، لمنصب نائبة الرئيس، خلال مناظرتها الوحيدة ضدّ نائب الرئيس مايك بنس، الأربعاء، بالطريقة التى تعاملت بها إدارة الرئيس دونالد ترمب مع أزمة كوفيد-19، معتبرة إياها "أضخم فشل" فى التاريخ الأمريكى.

وقالت هاريس فى مستهلّ المناظرة إنّ "الأمريكيين كانوا شهودا على أضخم فشل لأى إدارة رئاسية فى تاريخ بلدنا".

وأضافت السيناتور عن ولاية كاليفورنيا وأول امرأة سمراء تترشّح لهذا المنصب أنّه "إذا قال لنا الأطباء إنّه يتعيّن علينا تناوله فسأكون الأولى التى ستقف فى الطابور لتناوله، أما إذا قال لنا ترمب إنّه علينا تناوله فلن أتناوله".

كما قالت "بايدن سيعمل على توحيد الأمريكيين وينهى الانقسامات"، مطالبة بإدخال إصلاحات على نظام العدالة الجنائية.

وقالت "ترماب يحاول إلغاء قانون الرعاية الصحية عبر المحاكم"، مشيرة إلى أن الرئيس المقبل هو من يجب عليه تعيين قاضية فى المحكمة العليا.

ووعدت بأن بايدن لن يرفع الضرائب فى حال فوزه.

ورغم أن نائب الرئيس الجمهورى والسيناتور الديمقراطية قاطعا بعضهما البعض أحيانا أثناء المناظرة، إلا أنّهما تبادلا مرارا عبارات الشكر والاحترام، وكان الواحد منهما منصتا للآخر فى معظم الوقت.