الهند: ارتفاع الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا إلى 6 ملايين و835 ألفا و656 حالة

أعلنت وزارة الصحة الهندية، اليوم الخميس، ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 6 ملايين و835 ألفا و656 حالة، وذلك عقب تسجيل 78 ألفا و524 حالة إصابة جديدة.
وقالت الوزارة -حسبما ذكرت قناة "إنديا تي في" الهندية- إن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 105 آلاف و526 حالة، وذلك عقب تسجيل 971 حالة وفاة جديدة.
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وأضافت الوزارة أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 5 ملايين و827 ألفا و705 أشخاص.
يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
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