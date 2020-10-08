الولايات المتحدة تصادر عشرات المواقع الإلكترونية الإيرانية يشغلها الحرس الثوري

صادرت الولايات المتحدة أسماء 92 نطاقا إلكترونيا إيرانيا "دعائيا"، بينها 4 مواقع إخبارية باللغة الإنجليزية "يشغلها الحرس الثوري الإيراني أو تشتغل لحسابه".

وذكرت وزارة العدل الأمريكية، في بيان أوردته قناة (الحرة) الأمريكية ـ الفضائيبة اليوم الخميس، أن تحديد هذه المواقع تم بفضل معلومات حصلت عليها من جوجل، ثم بمساعدة من موقعي تويتر وفيسبوك للتواصل الاجتماعي.

وأوضح البيان أن 4 من هذه المواقع، وهي: "نيوز ستاند 7 دوت كوم" و"يو أس جورنال دوت نت" و"يو أس جورنال دوت يو أس" و"تي دبليو توداي دوت نت"، كان "يشغلها الحرس الثوري الإيراني أو تعمل لحسابه" بهدف التأثير على السياسة الداخلية والخارجية للولايات المتحدة.

وتشمل أسماء النطاقات الـ88 الأخرى مواقع إخبارية تهدف إلى "نشر الدعاية الإيرانية" الموجهة إلى أوروبا الغربية والشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا.

ونقل البيان عن مساعد وزير العدل جون ديمرز قوله: "سنواصل استخدام كل الأدوات المتاحة أمامنا لمنع الحكومة الإيرانية من إساءة استخدام شركات أو شبكات اجتماعية أمريكية بغرض نشر الدعاية، ومحاولة التأثير على الجمهور الأمريكي، ونشر الفوضى".

وأضاف أن "الهيئات التي تنشر أخبارا كاذبة أصبحت وسيلة جديدة للتضليل، تستخدمها دول استبدادية، تواصل محاولاتها الرامية لتقويض ديمقراطيتنا".