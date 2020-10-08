إسرائيل تعتقل ثلاثة فلسطينين في الخليل

كشفت وكالة الانباء الفلسطينية " وفا " عن قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، بإعتقال ثلاثة مواطنين وتفتيش عدة منازل بالخليل.

وذكرت وكالة الانباء الفلسطينية نقلا عن مصادر امنية أن قوات الاحتلال داهمت بلدة الظاهرية جنوب الخليل، حيث اعتقلت المدرس رسمي شفيق القيسية (42 عاما)، ومن مخيم العروب شمال الخليل اعتقلت حمدي احمد الطيطي (21 عاما)، وطالب الثانوية العامة محمود يوسف ماضي (18 عاما) بعد تفتيش منزليهما .

وأفادت الوكالة الفلسطينية بأن قوات الإحتلال داهمت منزل الأسير الطبيب زيد ابو دية في الظاهرية، ومنزل جيفارا النمورة في بلدة دورا جنوب الخليل، وحطمت محتوياتهما.

كما اوضحت الوكالة الفلسطينية أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، داهمت فجر اليوم الخميس، قرية الجلمة شمال شرق جنين، وذلك لليوم الثالث على التوالي .

وابانت أن قوات الاحتلال اقتحمت القرية وداهمت عدة أحياء ونصبت الكمائن وأقامت الحواجز وسيرت ألياتها في خطوات استفزازية دون أن يبلغ عن اعتقالات ٠