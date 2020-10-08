مجلس الأمة الكويتي ينهي دورته البرلمانية بحدث تاريخي اليوم

يعقد مجلس الأمة الكويتي جلسة خاصة صباح اليوم الخميس لمبايعة ولي العهد " الشيخ مشعل الأحمد الصباح " عملًا بالمواد 4 ، 6 ، 63 من الدستور والمادة 7 من قانون توارث الإمارة رقم 4 لسنة 1964.

كما يعقد المجلس في اعقاب جلسة المبايعة الجلسة الختامية لدور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الخامس عشر حيث يتضمن جدول أعمال هذه الجلسة ، التقارير الختامية للجان المجلس ، إضافة الى كلمة رئيس مجلس الأمة " مرزوق الغانم "بمناسبة اختتام دور الانعقاد الرابع ، وكلمة الحكومة بهذه المناسبة ثم تلاوة مرسوم فض دور الانعقاد الرابع.