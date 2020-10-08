مجلس الأمة الكويتي ينهي دورته البرلمانية بحدث تاريخي اليوم

يعقد مجلس الأمة الكويتي جلسة خاصة صباح اليوم الخميس لمبايعة ولي العهد " الشيخ مشعل الأحمد الصباح " عملًا بالمواد 4 ، 6 ، 63 من الدستور والمادة 7 من قانون توارث الإمارة رقم 4 لسنة 1964.
كما يعقد المجلس في اعقاب جلسة المبايعة الجلسة الختامية لدور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الخامس عشر حيث يتضمن جدول أعمال هذه الجلسة ، التقارير الختامية للجان المجلس ، إضافة الى كلمة رئيس مجلس الأمة " مرزوق الغانم "بمناسبة اختتام دور الانعقاد الرابع ، وكلمة الحكومة بهذه المناسبة ثم تلاوة مرسوم فض دور الانعقاد الرابع.
وكان مجلس الأمة الكويتي، بالأمس، قد أقر قانونًا بشأن تعيين مخصصات رئيس الدولة، والذي يقضي في مادته الأولى بتحديد مخصصات بمبلغ 50 مليون دينار سنويًا، فيما أعاد تقرير اللجنة التشريعية بشأن تعديل اللائحة الداخلية لمجلس الأمة المتعلق بتنظيم إسقاط العضوية إلى اللجنة مجددًا لمزيد من الدراسة.
كما وافق المجلس بالأغلبية على قانوني مزاولة المهن الطبية وحقوق المريض، وحماية المنافسة وأحالهما إلى الحكومة، مكتفيًا بالمداولة الأولى للمشروع بقانون بشأن دعم وضمان تمويل البنوك المحلية للعملاء المتضررين من تداعيات أزمة فيروس "كورونا"، بعد تصويت 26 عضوًا بالموافقة على القانون مقابل رفض 20 عضوًا.
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