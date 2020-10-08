الولايات المتحدة تسجل 50 ألفا و341 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية أن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة الأمريكية ارتفعت إلى 7 ملايين و549 ألفا و682 حالة على الأقل، وذلك عقب تسجيل 50 ألفا و341 حالة إصابة جديدة على الأقل.

وقالت الجامعة -حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الخميس- إن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 211 ألفا و801 حالة على الأقل، وذلك عقب تسجيل 915 حالة وفاة جديدة.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.