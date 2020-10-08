نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط حجز موعد وزارة الكهرباء والماء mew.gov.kw الكويت في المقال التالي
عمر شويل - جدة حجز موعد وزارة الكهرباء والماء الكويت من الخدمات الهامة التى تعمل الوزارة بالتركيز عليها, وذلك لكي يتم الحد من نقل العدوى بفيروس كورونا بين المواطنين، ومن الجدير بالذكر أن دولة الكويت استطاعت أن تقدم العديد من الخدمات للمواطنين ومن ضمن تلك الخدمات إمكانية الإستعلام عن فاتورة الكهرباء والماء بسهولة تامة، وبالإضافة إلى ذلك إمكانية حجز موعد وزارة الكهرباء والماء إلكترونياً، ويترتب على ذلك توفير الكثير من الجهد والوقت, وأيضاً المحافظة على سلامة المواطنين من الإصابة بأي مرض كفيروس كورونا المستجد وذلك من خلال عدم وجود ازدحام وتكدس بين الأشخاص، وتعد خدمة حجز موعد وزارة الكهرباء والماء mew.gov.kw إلكترونياً من الخدمات الجديدة التى تقوم وزارة الماء والكهرباء فى الكويت بتقديمها , وذلك بهدف تنظيم المواعيد وعدد المواطنين الذين سيذهبون إلى المؤسسات الحكومية وفى ذات الوقت يتم الحفاظ على التباعد الإجتماعي.
حجز موعد وزارة الكهرباء والماء الكويت
وتتيح الخدمات الإلكترونية لوزارة الكهرباء والماء للأفراد والشركات إمكانية الاستفادة من طلب بقطع التيار الكهربائي أو القيام بنقل عداد كهربائي من مكان إلى آخر وطلب تقوية التيار الكهربائي أو إضافة عدادت, وأيضاً يمكن أن يتم إرسال طلب بقطع خدمة المياه أو إيصال المياه إلي مكان جديد, وهناك الكثير من الخدمات الآخرى حيث يتوجب عليكم حجز موعد وزارة الكهرباء والماء وتمثل نقل ملكية مرفق أو الإبلاغ عن وجود عطل بأحد العدادات وإمكانية تسديد تكاليف المعاملات الإلكترونية, والاشتراك بخدمة الرسائل النصية وإصدار براءة ذمة المستهلكين, بالإضافة إلى أنه يمكن معرفة قيمة أجر تركيب العدادات وقيمة التأمين.
رابط حجز موعد وزارة الكهرباء والماء
قامت دولة الكويت بتخصيص رابط يُمكن جميع المواطنين من حجز موعد وزارة الكهرباء والماء الخاصة بهم مع أي قسم من أقسام الوزارة المتنوعة, ويتم حجز موعد وزارة الكهرباء والماء فى الكويت بكل سهولة, وذلك من خلال الخطوات التالية:
- فى البداية لابد من الدخول رابط حجز موعد وزارة الكهرباء https://www.mew.gov.kw/ar/virusawareness والماء والمتابعة في موقع وزارة الكهرباء والماء الرسمي.
- ثم قم بالدخول على أيقونة “حجز المواعيد” من خلال الصفحة الرئيسية للموقع
- بعد ذلك قم باختيار “نظام موعد الحجز” ليقوم الموقع بتحميل الصفحة التالية
- قم بكتابة البيانات الخاصة بك فى الخانات المحددة بالصفحة ومن ضمن تلك البيانات ذكر الصفة الشخصية
- ثم حدد ما هو سبب الزيارة والقسم المختص بمتابعة الموضوع
- وفى النهاية لابد من أن تقم بتحديد الوقت والتاريخ المناسبين لك والضغط على كلمة ” إرسال الطلب”
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