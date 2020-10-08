بالإجماع.. مجلس الأمة الكويتي يبايع الشيخ مشعل الأحمد وليًا للعهد

بايع مجلس الأمة الكويتي اليوم، الخميس، بالإجماع الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وليًا للعهد، بإجماع الحضور 59 عضوًا.

ووفقا لوكالة الأنباء الكويتية "كونا"، أثنى النواب خلال جلسة المبايعة على اختيار الشيخ مشعل الأحمد لولاية العهد، مشيدين بالخطوة السريعة لأمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح في تزكيته.

وأكد النواب أن قرار اختيار الشيخ نواف، سيدفع البلاد إلى مزيد من الاستقرار، مستذكرين بهذه المناسبة بكثير من الوفاء الرجال الأوائل الذين ساهموا في وضع الدستور ودوره في الانتقال السلس للسلطة.

وكان أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أصدر أمس الأربعاء أمرًا أميريًا، يقضي بتزكية الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وليًا للعهد.

وصرح وزير شئون الديوان الأميري الشيخ علي الجراح الصباح، بأن "أسرة آل صباح، قد باركت تزكية سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد، للشيخ مشعل الأحمد وليًا للعهد، متمنين له التوفيق والسداد ليواصل عطاءه المعهود في خدمة الكويت".