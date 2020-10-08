بإجمالي 282872 حالة.. إسرائيل تسجل 4117 إصابة جديدة خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الخميس، عن تسجيل 4117 اصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة المنصرمة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 282872 مصابا منذ بداية تفشي الوباء في البلاد. فيما وصل إجمالي الوفيات 1824 حالة.
وأصيب أكثر من 15 ألف طالب وطالبة من مختلف المراحل التعليمية في مدارس إسرائيل بفيروس كورونا المستجد، بينهم 7823 طالبا من الحريديم، بحسب ما أعلنت وزارة التربية والتعليم الإسرائيلية، اليوم الخميس.
وذكرت وزارة الصحة، أنه يوجد في إسرائيل 61049 حالة نشطة، منها 847 مريضا في حالة خطيرة و236 شخصا يستعينون بأجهزة التنفس الاصطناعي. وأشارت وزارة الصحة إلى أنها أجرت 48 ألف فحص خلال يوم الأربعاء المنصرم.
ويأتي هذا التقييم في الوقت الذي وافق فيه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بعد ظهر الأربعاء المنصرم، على إعادة العمل بخطة "إشارات المرور" التي أقرها المنسق الوطني لمكافحة فيروس كورونا البروفيسور روني غامزو، وتسمح هذه الخطة، التي توزع المدن وفقا لرمز لوني يتوافق مع معدل الإصابة بها، للحكومة باتخاذ تدابير محلية لمكافحة تفشي وباء كورونا.
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