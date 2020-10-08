بداية من اليوم.. رسالة مهمة من خبير طقس لكل السعوديين

حذَّر الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية السعودي "عبدالعزيز الحصيني"، من طقس إجازة نهاية الأسبوع بداية من اليوم الخميس وحتي السبت القادم من انخفاضًا تدريجيًّا في الحرارة يتراوح من "3" إلى "5" درجات مئوية على معظم المناطق بالمملكة العربية السعودية .

وتوقع الحصيني في تصريحات صحفية له أن تكون الأجواء من حارة نسبيًّا إلى حارة تميل للاعتدال نهارًا ولطيفة ليلًا تميل للبرودة آخر الليل على معظم المناطق.

وذكر خبير الطقس السعودي موجها كلامه لكل المقيمين علي الاراضي السعودية قائلا : تحتاجون ملابس شتوية خفيفة خارج المدن في معظم المناطق من منتصف الليل.

كما استثني الحصيني من ذلك مناطق: (مكة، والمدينة، وجازان) فهي حارة نهارًا معتدلة ليلًا.

وتابع: متوقع أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة لمتوسطة على أجزاء من مناطق: (مكة، والباحة، وعسير، وجازان، وغرب المدينة).

وكان الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، تكونًا لسحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مرتفعات مكة المكرمة والمدينة المنورة؛ فيما تنشط الرياح السطحية على أجزاء من المنطقة الشرقية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 16- 38كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج؛ فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 18- 42كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.