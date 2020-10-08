لبنان يعلن اختراق الطيران الإسرائيلي أجواءه 3 مرات في 24 ساعة

أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بلبنان بقيام الطيران الإسرائيلي بالتحليق في الأجواء اللبنانية ثلاث مرات في اقل من 24 ساعة حيث حلّقت صباح اليوم الخميس طائرة استطلاع إسرائيلية فوق النبطية ومنطقتها وعلى علو منخفض جدًا، ووصلت في تحليقها إلى منطقة إقليم التفاح.
وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن الطيران الإسرائيلي كان قد حلق فجرًا وليلًا فوق مجرى الليطاني وبلدات يحمر وأرنون وقلعة الشقيف وزوطر وقعقعية الجسر، وصولًا إلى مناطق جنوب الليطاني.
كما كشف البيان أن 4 طائرات حربية أخرى تابعة للسلاح الجوي الإسرائيلي، نفذت اختراقًا جديدًا للأجواء اللبنانية، حيث نفذت طيرانًا دائريًا فوق مختلف المناطق اللبنانية".
وقالت قيادة الجيش: "كما خرقت طائرة عدوة مماثلة الأجواء اللبنانية من فوق بلدة يارون، ونفذت طيرانا دائريا فوق مناطق الجنوب، ثم غادرت الأجواء.
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