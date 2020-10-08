الأردن تعلن تسجيل 6 وفيات جديدة بفيروس كورونا

كشف مصدر طبي أردني عن رصد 6 وفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد، في الساعات الأولى من صباح اليوم، الخميس، حيث تم تسجيل الوفيات الجديدة في مستشفيات الأمير حمزة، والاستقلال، والملكة علياء العسكري ومستشفيات أخرى.

وأفاد المصدر لموقع قناة "المملكة"، بأن المركز الوطني للطب الشرعي يتعامل مع حالات وفاة جديدة والعدد مرشّح للزيادة لليوم، الخميس.

وذكر المصدر الطبي الأردني أن إجمالي وفيات الفيروس المستجد في المملكة منذ بداية الجائحة وحتى الآن ارتفع إلى 137 حالة.