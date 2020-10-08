نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط حجز موعد التأمينات الاجتماعية pifss.gov.kw الكويت في المقال التالي

عمر شويل - جدة حجز موعد في التأمينات الاجتماعية من ضمن أهم الخدمات التي تقدم للمواطنين والمقيمين في السعودية، وبالتحديد مع الخدمات العديدة التي تقوم مؤسسة التأمينات الاجتماعية العامة بتوفيرها للتيسير على العديد من المواطنين أو المستفيدين، ومن ضمن تلك الخدمات، خدمة حجز موعد المؤسسة العامة للتامينات الاجتماعية pifss.gov.kw وتحديد ميعاد الذين يرغبون بزيارة المؤسسة، ونحن في السطور القادمة سنقوم بعرض كل ما يخص حجز موعد التأمينات الاجتماعية بشيء من التفصيل والاهتمام.

‎حجز موعد في التأمينات الاجتماعية

لقد نشرت مؤسسة التأمينات الاجتماعية العامة بالسعودية أنها لن تقوم باستقبال أي أحد، في مقراتها الرئيسية وفروعها في إلى المحافظات المتنوعة في المملكة العربية السعودية يغير أن يكون للشخص سبق له حجزًا بها، وهذا في أجواء التدرج في المغادرة من أزمة فيروس كورونا المستجد التي تمر بها البلاد، فهذه المؤسسة تجاهد في ترتيب وتنظيم عملها على أكمل وجه.

طريقة حجز موعد في التأمينات الاجتماعية

تعد ‎طريقة حجز موعد التأمينات الاجتماعية من الطرق السلسة التي تستطيع إتباعها عن طريق جملة من الخطوات هي كالتالي:

قم بالدخول إلى رابط حجز موعد التامينات الاجتماعية الذي يمكن من خلاله حجز موعد التأمينات الاجتماعية ، وهذا الرابط هو كالتالي: https://gosi.gov.sa/GOSIOnline/Appointment والمتابعة.

قم بالدخول على أيقونة الخدمات الإلكترونية الموجودة داخل الصفحة الأساسية للموقع.

قم بالضغط على أيقونة النظام الخاص بحجز المواعيد.

قم بكتابة كافة البيانات في الخانات الخالية، وهذه البيانات من ضمنها رقمك المدني، واسمك بالكامل، والرقم الخاص بهاتفك، والبريد الإلكتروني المتعلق بك.

قم باختيار القسم الذي ترغب في الحجز فيه.

قم بالضغط على اختيار ميعاد، وخصص اليوم والوقت الملائم للموعد أو الزيارة.

قم بالدخول على الأيقونة الخاص بإرفاق طلب الحجز.

‎ رقم التأمينات الاجتماعية الموحد

بعد التعرف على حجز موعد التامينات الاجتماعية الكويت نعرض رقم التامينات الاجتماعية حيث تتيح مؤسسة التأمينات الاجتماعية رقم خاص بها والذي عن طريقه تستطيع أن تتواصل مع الإدارة، وهذا الرقم هو كالتالي: 8001243344، فذلك الرقم يوفر العديد من الاستفادة من الأمور العديدة ومنها: