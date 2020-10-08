رابط تحديث بيانات العمالة الغير منتظمة لصرف المرحلة الرابعة وكيفية التسجيل والتحديث بمنحة ال 500 جنيه

رابط تحديث بيانات العمالة الغير منتظمة: تم إطلاق رابط من وزارة القوى العاملة المصرية لتحديث بيانات العمالة المتضررة، وذلك لصرف منحة ال 500 جنيه للعمالة الغير منتظمة، حيث أنه تم مد صرف المنحة مدة حوالي ثلاثة شهور أخرى حتى نهاية العام الجاري 2020، وطالبت الوزارة بتحديث بيانات المستفيدين عبر رسالة نصية من رقم 2030، وطالبت فيها بتحديث البيانات من خلال موقع القوى العاملة، بدايةً من يوم 8 اكتوبر حتى يوم 15 اكتوبر 2020.

رابط تحديث بيانات العمالة المتضررة والغير منتظمة بالقوى العاملة المصرية لصرف منحة ال 500 جنيه

رابط تحديث بيانات العمال الغير منتظمة والمتضررة الذي تم إرساله على هواتف المستفيدين هو http://Www.manpower.gov.eg، وتم إرسال موقع آخر في رسالة تحديث البيانات هو http://Www.labour.idsc.gov.eg، وهذين الموقعين من خلالهما يمكن للمستفيدين تحديث بيانات العمالة الغير منتظمة، وذلك حسب مضمون الرسالة التي تم إرسالها إليهم، حيث أنه بعد التسجيل يتم الاحتفاظ برقم الطلب وذلك لمراجعة موقف طلبك بعد دراسته من الوزارة، حيث أنه المدة المقررة لتحديث وتسجيل البيانات هي من يوم 8 اكتوبر وحتى يوم 15 اكتوبر لسنة 2020.

رابط تحديث بيانات العمالة الغير منتظمة وكيفية تحديث البيانات للعمالة المتضررة

ثالثاً: ستفتح صفحة أخرى تفيد متابعة الطلب بعد التسجيل، وهو بعد أن تقوم بتسجيل وتحديث بياناتك ستتابع الطلب من خلال هذا الموقع، وهو بكتابة رقمك القومي، ورقم الطلب، ورقم التليفون، ومتابعة طلبك ستكون بعد انتهاء التسجيل من المدة المقررة من يوم 8 اكتوبر إلى يوم 15 اكتوبر، وإذا أردت تسجيل وتحديث بياناتك ستضغط على كلمة تسجيل المظللة بالأحمر.

ثالثاً: بعد الضغط على كلمة تسجيل ستفتح معك صفحة ثانية بها خانات أخرى لتحديث وتسجيل بيانات العمالة الغير منتظمة والمتضررة.

ستقوم بتعبئة هذه الخانات المطلوبة منك، ويجب أن تكون بياناتك سليمة، والتأكد من جميع البيانات أنها صحيحة وخاصة الرقم القومي، وجميع البيانات الإجبارية يرجى كتابتها، ماعدا الموقع الالكتروني ليس له أهمية إن لم يوجد، وبعد ملء الاستمارة اضغط على كلمة تسجيل أسفل النموذج، وسيتم حفظ بياناتك بنجاح وسيتم كتابة رقم الطلب الذي سيتم الاستعلام عن موقف حالتك من منحة ال 500 المرحلة الرابعة من خلاله، قم بالاحتفاظ برقم الطلب حتى تستطيع الاستعلام عن طلبك بعد انتهاء مدة التسجيل وتستفيد من منحة ال 500.