أردوغان يعترف بوجود قوات لبلاده في قطر.. ويكشف شرط انسحاب تركيا من سوريا

اعترف الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، بوجود قوات عسكرية لبلاده في قطر.

ووفقا لشبكة "تي أر تي" التركية، زعم اردوغان أن "تركيا بوجودها العسكري لا تساهم في الحفاظ على الاستقرار والسلام في قطر فحسب إنما في منطقة الخليج برمتها"، على حد قوله.

وواصل اردوغان لهجته المستفزة بالقول: " يجب ألا ينزعج أحد من وجود تركيا وجنودها في الخليج باستثناء الأطراف الساعية لنشر الفوضى ".

وزعم الرئيس التركي أن بلاده تعتزم الانسحاب من سوريا فور الوصول إلى حل دائم هناك.

وقال أردوغان إن: "تركيا ليست باقية في الأراضي السورية إلى الأبد وسننهي وجودنا فيها بمجرد إيجاد حل دائم للأزمة هناك.

واستطرد أردوغان قائلا إن "الجهات التي رأت حزمنا شرقي المتوسط وأدركت أنها لن تستطيع دفعنا للتراجع اضطرت اليوم للإنصات لدعواتنا من أجل الحوار" ، على حد زعمه.

وحول الصراع في أقليم قره باغ، قال أردوغان إن: "سعي أرمينيا لإظهار تركيا وكأنها طرف في الاشتباكات بعد هزيمتها الفادحة (من أذربيجان) دليل على الحالة الحرجة واليائسة التي تعيشها".