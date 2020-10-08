رئيس مجلس الأمة الكويتي في حفل مبايعة ولي العهد: نتمتع بانتقال سلس وهادئ لمقاليد الحكم

تقدم مرزوق الغانم، رئيس مجلس الأمة الكويتي، بالتهنئة إلى ولي العهد الجديد الشيخ مشعل الأحمد الصباح بعد أدائه لليمين الدستورية أمام عدد من أعضاء مجلس الأمة الكويتي الذين بايعوه بالإجماع حيث قال: "أتقدم لكم بخالص التبريكات لما حظيتم به من ثقة الأمير واجتماع الأمة عليكم".

وذكر الغانم في كلمته أمام مجلس الأمة بمناسبة تذكية الشيخ مشعل الأحمد وليا لعهد الكويت قائلا: "جددت اليوم الكويت مرة أخرى طرحها للانتقال السلس الهادئ لمقاليد الحكم في البلاد".

وأضاف رئيس مجلس الأمة قائلا : عرفتم بمؤازرة الفقيد الكبير الشيخ صباح الأحمد ودوركم الفاعل إلى جانب الأمير ودوركم الرائد في نيابة الحرس الوطني.

وتابع في كلمته قائلا :حققتم العدالة والمساواة وعدم المهادنة والمحاباة وترعرعتم في كنف قادة كبار حققوا لشعبهم الأمان والاستقرار.

