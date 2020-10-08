بعد تسجيل أكبر قفزة يومية منذ أبريل.. تحذير ألماني من خروج كورونا عن السيطرة

حذّرت السلطات الألمانية، اليوم الخميس، من احتمال أن يتفشى فيروس كورونا بشكل خارج عن السيطرة في البلاد؛ وذلك بعدما سجلت البلاد قفزة قياسية، خلال الـ 24 ساعة الماضية، تعد الأكبر من نوعها؛ حسبما أفادت "العربية"، في نبأ عاجل لها.

وسجلت ألمانيا، اليوم الخميس، أكثر من 4000 إصابة في يوم واحد، ولم تشهد البلاد هذه الزيادة اليومية منذ إبريل الماضي.

وقد أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا اليوم، الخميس، تسجيل 4010 إصابات جديدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة. وهو ما يشكل قفزة بأكثر من 1200 حالة عن يوم أمس.

وبذلك، يصل إجمالي عدد حالات المصابين المسجلة منذ بداية الجائحة في البلاد إلى 311,137 حالة.

وضعت الحكومة الألمانية، أمس الأربعاء، كلا من تونس والأردن، ضمن قائمة المناطق الخطرة من حيث مؤشر انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وفي وقت سابق، استبعدت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، تخفيف إجراءات الحد من فيروس كورونا في ألمانيا، وحثت العائدين من الإجازات الصيفية على فحص أنفسهم.