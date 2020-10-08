إعصار شان هوم.. السعودية تحذر رعاياها في اليابان

أطلقت السفارة السعودية في اليابان، تحذيرًا شديد اللهجة من تداعيات إعصار شان هوم، وما يصاحبه من أمطار ورياح؛ حيث طالبت المواطنين السعوديين المتواجدين باليابان بضرورة أخذ الحيطة والتقيد بتعليمات السلطات المحلية والتواصل معها حال الطوارئ.

وقالت سفارة المملكة باليابان في تغريدة على حسابها بتويتر اليوم: "نظرًا للتحذيرات التي تفيد بمرور إعصار #Chan_hom، وما يصاحبه من أمطار غزيرة ورياح شديدة؛ تهيب السفارة بالمواطنين السعوديين في اليابان أخذ الحيطة والحذر، والتقيد بتعليمات السلطات المحلية، وفي حال حدوث أي طارئ يرجى التواصل: 09055833862 / 0335895242.