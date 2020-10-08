أطلقت السفارة السعودية في اليابان، تحذيرًا شديد اللهجة من تداعيات إعصار شان هوم، وما يصاحبه من أمطار ورياح؛ حيث طالبت المواطنين السعوديين المتواجدين باليابان بضرورة أخذ الحيطة والتقيد بتعليمات السلطات المحلية والتواصل معها حال الطوارئ.
وقالت سفارة المملكة باليابان في تغريدة على حسابها بتويتر اليوم: "نظرًا للتحذيرات التي تفيد بمرور إعصار #Chan_hom، وما يصاحبه من أمطار غزيرة ورياح شديدة؛ تهيب السفارة بالمواطنين السعوديين في اليابان أخذ الحيطة والحذر، والتقيد بتعليمات السلطات المحلية، وفي حال حدوث أي طارئ يرجى التواصل: 09055833862 / 0335895242.
ومن المتوقع أن يقترب الإعصار شان هوم من مناطق غربي وشرقي اليابان خلال اليومين القادمين. حيث حذر مسئولو الطقس من أن تسبق أمطار غزيرة الإعصار قبل وصوله فعليا.
وذكرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أن الإعصار شان هوم لازال على بعد 320 كيلومترًا جنوب شرق جزيرة تانيغاشيما في محافظة كاغوشيما التي تقع جنوب غربي اليابان حيث يتحرك الإعصار شمالا بسرعة 15 كيلومترا في الساعة.
وبلغ الضغط الجوي في عين الإعصار 970 هيكتو باسكالا فيما بلغ الحد الأقصى لسرعة رياحه 126 كيلومترا في الساعة.
وتقول الوكالة إن الإعصار سيواصل التحرك شمالا بينما يتطور وقد يصل إلى غربي اليابان غدا الجمعة على أقرب تقدير وشرقي اليابان يوم السبت أو بعد ذلك.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إعصار شان هوم.. السعودية تحذر رعاياها في اليابان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.