الحكومة الإسرائيلية تقرر تمديد القيود على التظاهرات

ذكرت وسائل الإعلام العبرية، أن الحكومة الإسرائيلية، صادقت الليلة الماضية، على تمديد القيود المفروضة على التظاهرات، بذريعة تقليل التجمعات للحد من تفشي فيروس كورونا.

وقالت القناة الـ13 العبرية، صباح اليوم الخميس، إن الحكومة الإسرائيلية، صادقت الليلة عبر الهاتف، على تمديد القيود المفروضة على التظاهرات، حتى تاريخ 13/ أكتوبر الجاري.

وأشارت القناة، الى أن قرار تمديد القيود المفروضة على التظاهرات، جاء في ظل استمرار الاحتجاجات والتظاهرات ضد نتنياهو وحكومته، منذ أكثر من 3 شهور.