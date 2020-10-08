بعد أدائه اليمين الدستورية.. أول كلمة لولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد

ألقى الشيخ مشعل الأحمد، ولي العهد الكويتي، اليوم الخميس كلمة عقب أدائه اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة وأمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

وقال الشيخ مشعل، في كلمته: "نحن على يقين أن الكويت ستواصل مسيرتها الريادية كدولة دستور ونهج ديموقراطي"، مؤكداً أن الكويت باقية على التزاماتها العربية والإقليمية والدولية.

وشدد ولي العهد الكويتي على أن الكويت ستواصل مسيرتها الداعية للخير والسلام.

وأدى الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح اليمين الدستورية وليًا للعهد في جلسة مجلس الأمة الخاصة اليوم الخميس.

وقام ولي العهد بأداء اليمين الدستورية قائلًا: «أقسم بالله العظيم أن أحترم الدستور وقوانين الدولة وأذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله وأصون استقلال الوطن وسلامة أراضيه وأن أكون مخلصًا للأمير».

وأعرب أمير البلاد عن خالص تمنياته لولي العهد بالتوفيق والسداد مؤكدًا على ثقته الكبيرة به لمواصلة مسيرة العطاء في خدمة الوطن العزيز وتحقيق مصالحه.

وبايع مجلس الأمة، صباح اليوم الخميس، بالإجماع الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وليًا للعهد.

وجاءت نتيجة التصويت على المبايعة بموافقة إجمالي الحضور البالغ عددهم 59 عضوًا.

ومن جانبه، قال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم في كلمته: «سمو ولي العهد الكريم حفطكم الله ورعاكم، أتقدم إليكم بخالص التبريكات وخالص التهنئات بما حظيتم به من ثقة عالية لصاحب السمو أمير البلاد، ومبايعة الأمة عبر ممثليها لكم واجتماع كلمتها عليكم». وأضاف الغانم: «لقد عُرفتم بمؤازرة فقيد الأمة الكبير الشيخ صباح الأحمد، وبدوركم الفاعل وعطائكم الحافل إلى جانب أخيكم سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد، وتقديمكم المثال النموذجي للأداء المهني إذ حققتم مبدأ العدالة والمساواة، تبوأتم في نفوس الكويتيين المكانة اللائقة بكم ونلتم محبتهم وتقديرهم لكم. وتابع: «بعد تزكية سمو الأمير لولي عهده ومبايعة عموم مجلس الأمة له وأداء اليمين الدستوية، تكون الكويت قد استكملت كافة الخطوات الإجرائية وتكون جددت مرة أخرى نموذجها التاريخي الراشد للانتقال السلس الهاديء لمقاليد الحكم في البلاد»

وكان وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي جراح الصباح صرح أمس الأربعاء بأن "أسرة آل صباح قد باركت تزكية حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه للشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وليا للعهد".

وتنص المادة (4) من الدستور على أن «الكويت إمارة وراثية في ذرية المغفور له مبارك الصباح».

ويعين ولي العهد خلال سنة على الأكثر من تولية الأمير ويكون تعيينه بأمر أميري بناء على تزكية الأمير ومبايعة من مجلس الأمة تتم في جلسة خاصة بموافقة أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس.

وفي حالة عدم التعيين على النحو السابق يزكي الأمير لولاية العهد ثلاثة على الأقل من الذرية المذكورة فيبايع المجلس أحدهم وليا للعهد.

ويشترط في ولي العهد أن يكون رشيدًا عاقلًا وابنا شرعيًا لأبوين مسلمين.

وينظم سائر الأحكام الخاصة بتوارث الإمارة قانون خاص يصدر في خلال سنة من تاريخ العمل بهذا الدستور وتكون له صفة دستورية فلا يجوز تعديله إلا بالطريقة المقررة لتعديل الدستور.